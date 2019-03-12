Ученые: Похмелье может появиться после мигрени, лекарств и из-за шоколада





Такие симптомы мигрени как тошнота, головная боль и повышенная чувствительность к свету, могут сопровождаться постсиндромом похмелья. Оно вызывает трудности в концентрации внимания, головокружение и чувство «отстраненности». Чтоб этого избежать, следует сократить количество или вовсе отказаться от употребления кофеина и кодеина.Снотворное поможет быстрее уснуть, но после его применения состояние человека ухудшается из-за наличия антигистаминного эффекта. Похмельный синдром появляется в результате полураспада лекарств, сообщает медик Гай Медоуз из Школы сна, которая находится в Лондоне.Также данный синдром вызывает низкий уровень сахара в крови. Он возникает при физических нагрузках или неправильном питании. Чтоб избавиться от такого похмелья, врачи советуют перекусить, но только не шоколадом. В нем много растительного жира, вследствие чего усвоение сахара организмом человека замедляется.