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Ученые: Похмелье может появиться после мигрени, лекарств и из-за шоколада

Работники науки провели исследования, в ходе которых оказалось, что употребление алкоголя не единственная причина синдрома похмелья. Он может появиться после мигрени, лекарственных препаратов и даже из-за простого шоколада.
Ученые: Похмелье может появиться после мигрени, лекарств и из-за шоколада

Такие симптомы мигрени как тошнота, головная боль и повышенная чувствительность к свету, могут сопровождаться постсиндромом похмелья. Оно вызывает трудности в концентрации внимания, головокружение и чувство «отстраненности». Чтоб этого избежать, следует сократить количество или вовсе отказаться от употребления кофеина и кодеина.

Снотворное поможет быстрее уснуть, но после его применения состояние человека ухудшается из-за наличия антигистаминного эффекта. Похмельный синдром появляется в результате полураспада лекарств, сообщает медик Гай Медоуз из Школы сна, которая находится в Лондоне.

Также данный синдром вызывает низкий уровень сахара в крови. Он возникает при физических нагрузках или неправильном питании. Чтоб избавиться от такого похмелья, врачи советуют перекусить, но только не шоколадом. В нем много растительного жира, вследствие чего усвоение сахара организмом человека замедляется.



 
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Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 10:56

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