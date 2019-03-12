Дважды пережившая клиническую смерть певица Ирина Понаровская отмечает 66-летие

Известная исполнительница, не сходившая с экранов телевизоров, дававшая множество концертов по всему СССР, в начале XXI века без прощальных туров и официальных заявлений завершила артистическую карьеру и надолго исчезла из вида поклонников. Появились слухи о тяжелом заболевании знаменитости, вынудившем ее выехать за границу. У Понаровской действительно появились проблемы со здоровьем после двухнедельного выступления в стокилометровой зоне от Чернобыльской АЭС сразу же после катастрофы. У звезды образовалась фиброма, охрип голос, дали сбой почки. Певица перенесла ряд операций, две клинические смерти, заставившие ее переосмыслить жизненные ценности.Артистка никогда не зависела от успеха и славы, поэтому легко с ними распрощалась. Вопреки слухам, она продолжает жить в России, но часто бывает в Эстонии, где у нее есть «родовое гнездо» - дом родителей под Нарвой. Понаровская несколько раз выходила замуж, но браки быстро распадались. Однако певица в интервью Андрею Малахову призналась, что не чувствует себя одинокой, так как ее жизнь всегда наполнена любовью. Звезда не захотела рассказывать о личном, считая дурным тоном делиться этим в таком возрасте. Большую часть времени знаменитость посвящает внукам и уверена, им она нужнее в качестве бабушки, нежели артистки.Понаровской, отмечающей 66-летие, удалось сохранить женственность, обаяние, красоту. «Икона стиля» 90-х до сих пор не утратила безупречный вкус и элегантность. В своем возрасте звезда выглядит эффектно и продолжает экспериментировать с образами.