Xiaomi готовит к выпуску механические часы Ultratime Zero с мраморным циферблатом
Xiaomi планирует выпустить очередную новинку – механические часы под названием Ultratime Zero. Уникальный продукт имеет мраморный циферблат и работает на основе кварцевого механизма Miyota 2039, его можно будет приобрести за 160 долларов США.
Новинку Ultratime Zero для китайского бренда подготовил местный производитель by Beijing Taihuo Red Bird Technology. Циферблат хронометра, изготовленный из мрамора, который доставляют со всего мира, отличается в каждом продукте своим неповторимым рисунком. Создатели решили сделать модель в минималистском дизайне, вдохновленные первыми солнечными часами.
Диаметр корпуса часов – 42 мм, а его толщина равна 9 мм. Для его изготовления производители использовали специальную сталь, широко использующуюся в медицине и импортируемую из Европы и Соединенных Штатов. Циферблат устройства прикрывает искусственное сапфировое стекло. Механический флагман появится в продаже на китайском рынке, предположительно, уже 11 марта.
Новинку Ultratime Zero для китайского бренда подготовил местный производитель by Beijing Taihuo Red Bird Technology. Циферблат хронометра, изготовленный из мрамора, который доставляют со всего мира, отличается в каждом продукте своим неповторимым рисунком. Создатели решили сделать модель в минималистском дизайне, вдохновленные первыми солнечными часами.
Диаметр корпуса часов – 42 мм, а его толщина равна 9 мм. Для его изготовления производители использовали специальную сталь, широко использующуюся в медицине и импортируемую из Европы и Соединенных Штатов. Циферблат устройства прикрывает искусственное сапфировое стекло. Механический флагман появится в продаже на китайском рынке, предположительно, уже 11 марта.
Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:04