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Xiaomi готовит к выпуску механические часы Ultratime Zero с мраморным циферблатом

Xiaomi планирует выпустить очередную новинку – механические часы под названием Ultratime Zero. Уникальный продукт имеет мраморный циферблат и работает на основе кварцевого механизма Miyota 2039, его можно будет приобрести за 160 долларов США.
Xiaomi готовит к выпуску механические часы Ultratime Zero с мраморным циферблатом

Новинку Ultratime Zero для китайского бренда подготовил местный производитель by Beijing Taihuo Red Bird Technology. Циферблат хронометра, изготовленный из мрамора, который доставляют со всего мира, отличается в каждом продукте своим неповторимым рисунком. Создатели решили сделать модель в минималистском дизайне, вдохновленные первыми солнечными часами.

Диаметр корпуса часов – 42 мм, а его толщина равна 9 мм. Для его изготовления производители использовали специальную сталь, широко использующуюся в медицине и импортируемую из Европы и Соединенных Штатов. Циферблат устройства прикрывает искусственное сапфировое стекло. Механический флагман появится в продаже на китайском рынке, предположительно, уже 11 марта.



 
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Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:04

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