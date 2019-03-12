Илья Яббаров случайно рассказал, что Алена Савкина может унаследовать шизофрению
Бывший избранник Алены Савкины (Рапунцель-младшей) – Илья Яббаров неожиданно рассказал о возможном страшном заболевании новоиспеченной мамочки.
По словам участника реалити-шоу «Дом-2», младшая сестра «бренда» телепроекта может унаследовать такое страшное заболевание как шизофрения.
Наш портал уже писал о том, что Алена в последнее время очень часто появляется в Периметре, оставляя при этом новорожденного наследника на свою маму Татьяну Владимировну Григорьевскую.
До последнего многие телезрители «Дома-2» не понимали, почему Савкина в свой декретный отпуск проводит больше времени не с сыном, а на Поляне. Однако, по всей видимости, им удалось отыскать ответ.
Дело в том, что на днях в эфир «ТНТ» вышел новый выпуск реалити-шоу, в котором Яббаров внезапно признался, что Рапунцель-младшая может унаследовать шизофрению. По словам Ильи, некоторые предки Алены болели этим заболеванием, а как известно, данный недуг может передаваться по наследству.
Также участник «Дома-2» отметил, что именно поэтому он хочет общаться с бывшей избранницей, чтобы «в случае чего» взять воспитание ребенка на себя.
Нужно сказать, что слова Яббарова шокировали многих поклонников телестройки. По их мнению, Илья просто-таки обязан настоять на том, чтобы Алена все-таки вписала его имя в свидетельство о рождении сына.
По словам участника реалити-шоу «Дом-2», младшая сестра «бренда» телепроекта может унаследовать такое страшное заболевание как шизофрения.
Наш портал уже писал о том, что Алена в последнее время очень часто появляется в Периметре, оставляя при этом новорожденного наследника на свою маму Татьяну Владимировну Григорьевскую.
До последнего многие телезрители «Дома-2» не понимали, почему Савкина в свой декретный отпуск проводит больше времени не с сыном, а на Поляне. Однако, по всей видимости, им удалось отыскать ответ.
Дело в том, что на днях в эфир «ТНТ» вышел новый выпуск реалити-шоу, в котором Яббаров внезапно признался, что Рапунцель-младшая может унаследовать шизофрению. По словам Ильи, некоторые предки Алены болели этим заболеванием, а как известно, данный недуг может передаваться по наследству.
Также участник «Дома-2» отметил, что именно поэтому он хочет общаться с бывшей избранницей, чтобы «в случае чего» взять воспитание ребенка на себя.
Нужно сказать, что слова Яббарова шокировали многих поклонников телестройки. По их мнению, Илья просто-таки обязан настоять на том, чтобы Алена все-таки вписала его имя в свидетельство о рождении сына.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:48