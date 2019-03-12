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Учёные предложили для лечения поликистоза почек пить больше воды

Учёные из Австралии предложили пациентам, страдающим от поликистоза почек, лечить заболевание умеренным увеличением потребления воды. Данная патология опасна осложнениями, самое серьёзное из которых – необходимость регулярного диализа и последующей трансплантации поражённых внутренних органов.
Учёные предложили для лечения поликистоза почек пить больше воды

При поликистозе здоровая ткань почек повреждается из-за заполнения жидкостью кисты, в результате нарушается работа всей мочевыделительной системы. Научные сотрудники Исследовательского института в Уэстмиде провели исследование на эту тему с задействованием лабораторных крыс и выяснили, что кисты почек прекращали разрастаться, когда животным увеличивали потребление воды.

Соавтор научной работы Приянка Сагар пояснила: благоприятный эффект на организм при таких условиях связан с тем, что из-за воды нивелируется гормон, способствующий росту кисты.



 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:15

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