Учёные предложили для лечения поликистоза почек пить больше воды





При поликистозе здоровая ткань почек повреждается из-за заполнения жидкостью кисты, в результате нарушается работа всей мочевыделительной системы. Научные сотрудники Исследовательского института в Уэстмиде провели исследование на эту тему с задействованием лабораторных крыс и выяснили, что кисты почек прекращали разрастаться, когда животным увеличивали потребление воды.Соавтор научной работы Приянка Сагар пояснила: благоприятный эффект на организм при таких условиях связан с тем, что из-за воды нивелируется гормон, способствующий росту кисты.