Фильм "Богемская рапсодия" может получить сиквел

Как пишет Page Six, семья Queen активно обсуждает идею для второй части "Богемской рапсодии", получившей огромный успех у зрителей. Долезал коротко рассказал о том, что можно ждать от сиквела, на который намекал и гитарист Брайан Мэй. В Twitter музыкант написал, что Live Aid стал моментом, как нельзя лучше подходящим для финальной точки в истории Меркьюри, однако повествование можно и продолжить.После благотворительного концерта 1985 года солист Queen прожил ещё 6 лет и успел дать один Magic Tour. В 1986 во время гастролей Меркьюри, болеющий СПИДом, с большим трудом справлялся с концертами. Это послужило поводом для обсуждения его состояния в прессе.Завершив туры, Queen остановились только на студийной работе и выпустили альбомы "The Miracle", "Innuendo" и "Made In Heaven". В 1991 году Меркьюри высказался о своём диагнозе официально, а днём позже, 24 ноября, скончался. Перед смертью артист активно сочинял и записывал песни, а также снимался в клипах.