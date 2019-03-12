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Фильм "Богемская рапсодия" может получить сиквел

Фильм "Богемская рапсодия" о группе Queen может получить сиквел, сообщил продюсер Руди Долезал. Сюжетом для продолжения послужит последний концертный тур группы пред смертью Фредди Меркьюри.
Фильм "Богемская рапсодия" может получить сиквел

Как пишет Page Six, семья Queen активно обсуждает идею для второй части "Богемской рапсодии", получившей огромный успех у зрителей. Долезал коротко рассказал о том, что можно ждать от сиквела, на который намекал и гитарист Брайан Мэй. В Twitter музыкант написал, что Live Aid стал моментом, как нельзя лучше подходящим для финальной точки в истории Меркьюри, однако повествование можно и продолжить.

После благотворительного концерта 1985 года солист Queen прожил ещё 6 лет и успел дать один Magic Tour. В 1986 во время гастролей Меркьюри, болеющий СПИДом, с большим трудом справлялся с концертами. Это послужило поводом для обсуждения его состояния в прессе.

Завершив туры, Queen остановились только на студийной работе и выпустили альбомы "The Miracle", "Innuendo" и "Made In Heaven". В 1991 году Меркьюри высказался о своём диагнозе официально, а днём позже, 24 ноября, скончался. Перед смертью артист активно сочинял и записывал песни, а также снимался в клипах.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:34

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