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Регина Тодоренко рассказала о своей диете после родов

Телеведущая Регина Тодоренко опубликовала в Instagram снимок в открытом купальнике и поделилась с поклонниками рецептами своей диеты для возвращения в форму после родов. Звезда призналась, она пока не довольна своим внешним видом, но в течение месяца все должно поменяться.
Регина Тодоренко рассказала о своей диете после родов

Регина Тодоренко отметила, что ей очень хочется вернуть прежние формы, однако прошло три месяца, а живот до сих пор "висит". Телеведущая решила рассказать о своем рационе, благодаря которому через один или два месяца внешность знаменитости должна стать безупречной.

Так, первый месяц после рождения сына Регина Тодоренко ела все, что хотела, однако у ребенка начались проблемы с пищеварением и пришлось исключить некоторые продукты. Второй месяц звезда отдавала предпочтение зелени, овощам и курице, все блюда должны быть приготовлены на пару или запечены. В меню телеведущей были брокколи, кабачок, авокадо, зелёный болгарский перец, шпинат, овсяная кашка, кукурузная каша, гречневая, киноа, рис, морковь, тыква , желтки яиц, индейка, телятина, кролик, оливковое масло, лук, соль, перец.

В третьем месяце ко всему перечисленному Регина Тодоренко добавила свеклу, рукколу, рыбу , кокосовое масло, кокосовую муку, артишок, оливки , баклажан, иногда латте с кокосовым или овсяным молоком , листья салата, кунжут , хумус , чечевицу , круассаны, исключила сыр. Также Тодоренко по 15-20 минут ежедневно занимается йогой и ходит на массаж.

Примечательно, что фанаты поспешили похвалить кумира за старания и отметили, что она выглядит очень красиво и женственно, никакого "висящего" живота у телеведущей не заметили.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 09:59

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