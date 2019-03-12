Новый смартфон Moto G7 Power теперь доступен в России





Американская компания Motorola, которая основана еще в 1928 году, ранее была одним из мировых лидеров в интегрировании телекоммуникаций. Сейчас она не так популярна, но набирает обороты.Новое устройство имеет батарею мощностью 5000 мА.ч., дисплей размером 6,2 дюйма и разрешением 1520 х 720 пикселей, две камеры на 8 и 12 МП. За производительность гаджета отвечает чипсет Qualcomm Snapdragon 632, который имеет 8 ядер, и оперативная память на 4 Гбайт. Предусмотрен стандартный выход для наушников на 3,5 мм, Bluetooth 4.2 и симметричный порт USB-C.Цена новинки в России составляет 17 990 рублей.