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Новый смартфон Moto G7 Power теперь доступен в России

Новый смартфон Moto G7 Power стал доступен российскому потребителю. Об этом заявил производитель Motorola.
Новый смартфон Moto G7 Power теперь доступен в России

Американская компания Motorola, которая основана еще в 1928 году, ранее была одним из мировых лидеров в интегрировании телекоммуникаций. Сейчас она не так популярна, но набирает обороты.

Новое устройство имеет батарею мощностью 5000 мА.ч., дисплей размером 6,2 дюйма и разрешением 1520 х 720 пикселей, две камеры на 8 и 12 МП. За производительность гаджета отвечает чипсет Qualcomm Snapdragon 632, который имеет 8 ядер, и оперативная память на 4 Гбайт. Предусмотрен стандартный выход для наушников на 3,5 мм, Bluetooth 4.2 и симметричный порт USB-C.

Цена новинки в России составляет 17 990 рублей.



 
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Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 10:10

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