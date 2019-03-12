Учёные: Хруст суставов не представляет опасности для организма





При этом он может иметь генетическую основу, а также передаваться по наследству. Проведя серию научно-исследовательских экспериментов, учёные смогли выяснить, что причиной хруста выступают пузырьки воздуха, скапливаемые на стыке суставов. Медицинские специалисты определили, что гипермобильность суставов наблюдается примерно у 20 процентов населения Земли. Речь идёт об их способности растягиваться за рамки нормального диапазона движений. Специалисты выяснили, что «шум» в суставах человека не провоцирует артрит.По словам учёных, у населения старше 65 лет примерно в 50 процентах случаев может наблюдаться развитие остеоартроза. В случае данной болезни кости постоянно соприкасаются между собой, вызывая болезненные ощущения, треск, а также шум. В данном случае нужно регулярно консультироваться у врача и проходить лекарственную терапию.