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Учёные: Хруст суставов не представляет опасности для организма

Медицинские специалисты, проведя серию исследований, а также наблюдений, рассказали, стоит ли беспокоиться людям во время хруста суставов. Учёные отмечают, что во многих случаях суставный хруст представляет собой не патологию, а физиологическую особенность человека.
Учёные: Хруст суставов не представляет опасности для организма

При этом он может иметь генетическую основу, а также передаваться по наследству. Проведя серию научно-исследовательских экспериментов, учёные смогли выяснить, что причиной хруста выступают пузырьки воздуха, скапливаемые на стыке суставов. Медицинские специалисты определили, что гипермобильность суставов наблюдается примерно у 20 процентов населения Земли. Речь идёт об их способности растягиваться за рамки нормального диапазона движений. Специалисты выяснили, что «шум» в суставах человека не провоцирует артрит.

По словам учёных, у населения старше 65 лет примерно в 50 процентах случаев может наблюдаться развитие остеоартроза. В случае данной болезни кости постоянно соприкасаются между собой, вызывая болезненные ощущения, треск, а также шум. В данном случае нужно регулярно консультироваться у врача и проходить лекарственную терапию.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:45

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