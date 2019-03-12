АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые нашли во льдах следы одной из самых древних и самых мощных солнечных бурь
EUR 74.29 USD 66.08
Курс валют на 12.03.2019

«Прозрачный» смартфон Xiaomi Mi 9 Explorer Edition появится в конце марта

Китайский бренд Xiaomi планирует начать продажи «прозрачного» смартфона Mi 9 Explorer Edition с 8 Гбайт ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти уже в конце марта. Как заявил Ван Тен Томас, директор по новой продукции компании, пользователи смогут приобрести более бюджетный вариант премиального устройства.

«Прозрачный» смартфон Xiaomi Mi 9 Explorer Edition появится в конце марта

В своем аккаунте в социальной сети Weibo топ-менеджер заявил, что новинка с псевдопрозрачным корпусом будет доступна для потенциальных покупателей, предположительно, по цене 535 долларов. В конце марта стартуют продажи модели, которая получит средние технические характеристики между флагманом Mi 9 Transparent Edition и Xiaomi Mi 9.

Аппаратной основой нового китайского продукта выступила однокристальная система Qualcomm Snapdragon 855, объединившая 8 вычислительных ядер Kryo 485, 4G-модем X24 LTE и графический ускоритель Adreno 640.

Xiaomi Mi 9 Explorer Edition получил дисплей Super AMOLED производства Samsung диагональю 6,39 дюйма и разрешением Full HD+. В области экрана находится сканер дактилоскопии и 20-мегапиксельная камера, предназначенная для съемки автопортретов и видеотелефонии. Сзади разработчики решили расположить тройную камеру с датчиками в 48, 16 и 12 мегапикселей. Гаджет получил самую быструю беспроводную зарядку в 20 Вт и проводную в 27 Вт благодаря аккумулятору, чья ёмкость составляет 3300 мАч.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:26

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Растянутый» седан Citroen C4L
«Золото Великой степи»: В Москве
Фильм "Богемская рапсодия" может
«Прозрачный» смартфон Xiaomi Mi 9
Учёные представили доказательства
Сергей Шнуров в стихах высмеял
Новый смартфон Moto G7 Power теперь
Регина Тодоренко рассказала о своей
Василий Лановой из-за болезни не сможет
ВВС США продемонстрировали первый полет
Светлана Лобода опубликовала
Ученые нашли во льдах следы одной из
Анастасия Волочкова показала свой
От Анджелины Джоли до Хиллари Дафф:
Российский посол в США назвал условие
Ученые: Появлению животных на Земле
Эксперты рассказали где нельзя
Татьяна Навка продемонстрировала способ
Ученые рассказали о выгодах жизни возле
Ученые рассказали о дружбе между
На Redmi Note 7 дают 18 месяцев
Называющая себе дочерью звезды
Mercedes-Benz представила обновленное
Ученые: Мигрень увеличивает риск
Назван ТОП ставших жертвами неудачной
Андрей Малахов с иронией рассказал о
Обнародованы стоимость дата начала
Филипп Киркоров опубликовал совместную
Acura выпустит новый седан и возродит
Тина Канделаки в Instagram опубликовала
Просмотреть все новости