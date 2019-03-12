«Прозрачный» смартфон Xiaomi Mi 9 Explorer Edition появится в конце марта
Китайский бренд Xiaomi планирует начать продажи «прозрачного» смартфона Mi 9 Explorer Edition с 8 Гбайт ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти уже в конце марта. Как заявил Ван Тен Томас, директор по новой продукции компании, пользователи смогут приобрести более бюджетный вариант премиального устройства.
В своем аккаунте в социальной сети Weibo топ-менеджер заявил, что новинка с псевдопрозрачным корпусом будет доступна для потенциальных покупателей, предположительно, по цене 535 долларов. В конце марта стартуют продажи модели, которая получит средние технические характеристики между флагманом Mi 9 Transparent Edition и Xiaomi Mi 9.
Аппаратной основой нового китайского продукта выступила однокристальная система Qualcomm Snapdragon 855, объединившая 8 вычислительных ядер Kryo 485, 4G-модем X24 LTE и графический ускоритель Adreno 640.
Xiaomi Mi 9 Explorer Edition получил дисплей Super AMOLED производства Samsung диагональю 6,39 дюйма и разрешением Full HD+. В области экрана находится сканер дактилоскопии и 20-мегапиксельная камера, предназначенная для съемки автопортретов и видеотелефонии. Сзади разработчики решили расположить тройную камеру с датчиками в 48, 16 и 12 мегапикселей. Гаджет получил самую быструю беспроводную зарядку в 20 Вт и проводную в 27 Вт благодаря аккумулятору, чья ёмкость составляет 3300 мАч.
В своем аккаунте в социальной сети Weibo топ-менеджер заявил, что новинка с псевдопрозрачным корпусом будет доступна для потенциальных покупателей, предположительно, по цене 535 долларов. В конце марта стартуют продажи модели, которая получит средние технические характеристики между флагманом Mi 9 Transparent Edition и Xiaomi Mi 9.
Аппаратной основой нового китайского продукта выступила однокристальная система Qualcomm Snapdragon 855, объединившая 8 вычислительных ядер Kryo 485, 4G-модем X24 LTE и графический ускоритель Adreno 640.
Xiaomi Mi 9 Explorer Edition получил дисплей Super AMOLED производства Samsung диагональю 6,39 дюйма и разрешением Full HD+. В области экрана находится сканер дактилоскопии и 20-мегапиксельная камера, предназначенная для съемки автопортретов и видеотелефонии. Сзади разработчики решили расположить тройную камеру с датчиками в 48, 16 и 12 мегапикселей. Гаджет получил самую быструю беспроводную зарядку в 20 Вт и проводную в 27 Вт благодаря аккумулятору, чья ёмкость составляет 3300 мАч.
Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:26