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Учёные представили доказательства уничтожения людьми древних гигантских ленивцев

Учёные представили доказательства уничтожения людьми гигантских ленивцев в период плейстоцена. Одну из особей охотники убили возле болота 10,5 тысяч лет назад.
Учёные представили доказательства уничтожения людьми древних гигантских ленивцев

Как пишет Science Advances, в аргентинском регионе Пампасы учёные обнаружили кости гигантских ленивцев, указывающие на смерть животных от руки человека. Ранее считалось, что 90% всей мегафауны погибло с наступлением голоцена из-за смены климата. Согласно новым доказательствам, в местности, не покрытой льдами, люди могли значительно сократить количество гигантских млекопитающих.

В Кампо Лаборде в болотистой местности археологи нашли останки ленивца, которые датировали ещё в в 2007 году. Считалось, что особь пережила своих сородичей и обитала в первых тысячелетиях голоцена.

Благодаря масс-спектрометрии возраст ленивца пересмотрели: он погиб 10,5 тысяч лет назад. Поскольку слои, где нашли кости, соответствуют периоду 10-11,8 тысяч лет, животное могло быть убито охотниками.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:18

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