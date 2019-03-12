Учёные представили доказательства уничтожения людьми древних гигантских ленивцев





Как пишет Science Advances, в аргентинском регионе Пампасы учёные обнаружили кости гигантских ленивцев, указывающие на смерть животных от руки человека. Ранее считалось, что 90% всей мегафауны погибло с наступлением голоцена из-за смены климата. Согласно новым доказательствам, в местности, не покрытой льдами, люди могли значительно сократить количество гигантских млекопитающих.В Кампо Лаборде в болотистой местности археологи нашли останки ленивца, которые датировали ещё в в 2007 году. Считалось, что особь пережила своих сородичей и обитала в первых тысячелетиях голоцена.Благодаря масс-спектрометрии возраст ленивца пересмотрели: он погиб 10,5 тысяч лет назад. Поскольку слои, где нашли кости, соответствуют периоду 10-11,8 тысяч лет, животное могло быть убито охотниками.