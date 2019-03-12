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Ученые нашли во льдах следы одной из самых древних и самых мощных солнечных бурь
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Ученые нашли во льдах следы одной из самых древних и самых мощных солнечных бурь

Новое исследование обнаружило, что гигантская солнечная буря обрушилась на Землю около 2600 лет назад, она была примерно в 10 раз сильнее, чем любая солнечная буря, зафиксированная в наши дни. Следы масштабной катастрофы ученые обнаружили во льдах.
Ученые нашли во льдах следы одной из самых древних и самых мощных солнечных бурь

Солнце может бомбардировать Землю взрывами высокоэнергетических частиц, известных как солнечные протонные частицы. Эти «протонные бури» могут угрожать людям и электронике как в космосе, так и на Земле.

Исследователи обнаружили радиоактивные атомы в ледяном покрове в Гренландии, что свидетельствует об огромной протонной буре, обрушившейся на Землю примерно в 660 году до нашей эры, она может затмить событие Каррингтона - самую мощную из известных на сегодня "протонных бурь".

Предыдущие исследования показали, что экстремальные протонные бури могут генерировать радиоактивные атомы бериллия-10, хлора-36 и углерода-14 в атмосфере. Доказательства таких событий обнаруживаются в кольцах деревьев и ледяных ядрах, что потенциально дает ученым возможность исследовать древнюю солнечную активность.

Ученые исследовали лед из двух образцов, взятых из Гренландии. Они отметили всплеск радиоактивного бериллия-10 и хлора-36 около 2610 лет назад. Предыдущее исследование обнаружило две другие древние протонные бури подобным образом - одна произошла около 993-994 гг. н.э., а другая - около 774-775 гг. н.э. Последняя является крупнейшим солнечным извержением, известным на сегодняшний день.

Исследователи предполагают, что эти события являются повторяющейся особенностью Солнца. Если подобное произойдет в наше время, люди рискуют сильно пострадать от "солнечной бури". Потому эксперты намерены разработать методы защиты от потенциальной угрозы в будущем.



 
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Наука / Авторские новости
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 09:34

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