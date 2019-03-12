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Василий Лановой из-за болезни не сможет попрощаться с Владимиром Этушем

Василий Лановой не сможет проститься со своим коллегой Владимиром Этушем, скончавшимся 9 марта. 85-летний народный артист СССР находится в больнице.
Василий Лановой из-за болезни не сможет попрощаться с Владимиром Этушем

У Ланового возникли проблемы с давлением, и специалисты не рекомендуют ему нарушать больничный режим. В феврале кинозвезду госпитализировали прямо из театра, где он должен был играть в спектакле «Посвящение Еве». Как объяснил известный актер, ухудшение его самочувствия связано с нестабильной погодой. Организму знаменитости сложно подстраиваться под ее колебания. Народному артисту СССР очень хотелось бы попрощаться со своим легендарным коллегой, но врачи не разрешают ему покидать клинику. 96-летнего Этуша кремируют на Троекуровском кладбище, а прах захоронят на Новодевичьем.
Василий Лановой из-за болезни не сможет попрощаться с Владимиром Этушем

Лановой 16 января отметил 85-летие. Торжества по случаю юбилея актера прошли в Государственном Кремлевском дворце, а также в его родном театре Вахтангова.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:56

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