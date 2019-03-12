Светлана Лобода опубликовала откровенное фото в нижнем белье

Сейчас звезда находится на гастролях в Америке, но не забывает и о своих фанатах, публикуя в социальные сети свои эротические фотографии.На снимке, ведущая позирует в нижем белье, а на ее ногах красуются босоножки на высокой шпильке. Под ним она написала: «Истинная женщина не волнуется, волнует.» М. Дитрих», что очень ей импонирует.Публикация собрала уже около 100 тысяч лайков и много восторженных комментариев от подписчиков, в которых они нахваливают стройные ноги экс-солистки группы "ВИА Гра".