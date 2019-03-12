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Светлана Лобода опубликовала откровенное фото в нижнем белье

Певица Светлана Лобода выложила откровенное фото на своей страничке в Instagram, чем очень порадовала своих поклонников.
Светлана Лобода опубликовала откровенное фото в нижнем белье

Сейчас звезда находится на гастролях в Америке, но не забывает и о своих фанатах, публикуя в социальные сети свои эротические фотографии.

На снимке, ведущая позирует в нижем белье, а на ее ногах красуются босоножки на высокой шпильке. Под ним она написала: «Истинная женщина не волнуется, волнует.» М. Дитрих», что очень ей импонирует.

Публикация собрала уже около 100 тысяч лайков и много восторженных комментариев от подписчиков, в которых они нахваливают стройные ноги экс-солистки группы "ВИА Гра".



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 09:40

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