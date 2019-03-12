ВВС США продемонстрировали первый полет стелс-беспилотника «Валькирия»
В глобальной Сети появился видеоролик, который демонстрирует полет тяжелого нового современного стелс-беспилотника под названием «Валькирия». Речь идёт о версии Kratos XQ-58 Valkyrie, которую разработали ВВС Соединённых Штатов.
Испытание аппарата проводилось на территории военного полигона Юма, который расположен в Аризоне. Беспилотный аппарат во время своего первого осуществляемого полёта пребывал в воздухе около 76 минут. Разработчики планируют, что во время текущего проводимого этапа тестирования беспилотный новый аппарат совершит еще 5 полетов.
Стоит отметить, что Valkyrie является разработкой военной исследовательской лаборатории американских ВВС при сотрудничестве с фирмой "Кратос". В свою очередь борт предназначается для сопровождения современных истребителей F-35 пятой генерации.
Испытание аппарата проводилось на территории военного полигона Юма, который расположен в Аризоне. Беспилотный аппарат во время своего первого осуществляемого полёта пребывал в воздухе около 76 минут. Разработчики планируют, что во время текущего проводимого этапа тестирования беспилотный новый аппарат совершит еще 5 полетов.
Стоит отметить, что Valkyrie является разработкой военной исследовательской лаборатории американских ВВС при сотрудничестве с фирмой "Кратос". В свою очередь борт предназначается для сопровождения современных истребителей F-35 пятой генерации.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:48