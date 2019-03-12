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Анастасия Волочкова показала свой холодильник «здорового питания»

Анастасия Волочкова раскрыла некоторые секреты, связанные с ее рационом питания. В Instagram-аккаунте балерина обнародовала видео, разрешив поклонникам заглянуть в свой холодильник со «здоровыми» продуктами.
Анастасия Волочкова показала свой холодильник «здорового питания»

Волочкова не раз заявляла, как важно следить за рационом, подбирать правильные компоненты для блюд, чтобы иметь здоровый внешний вид и не набирать лишний вес. Известная танцовщица показала фанатам свои запасы, открыв перед ними собственный холодильник «здорового питания». На его полках можно заметить много зелени, любимого звездой красного перца, листьев салата различных видов.

Балерина призналась, в ее рацион входят легкие продукты, которые она употребляет в сочетании с соевым соусом или оливковым маслом. Волочкова предпочитает овощные супы, отварную курицу без соли. Здоровое питание и отсутствие на столе большого количества еды позволяет знаменитости всегда оставаться в форме.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:20

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