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От Анджелины Джоли до Хиллари Дафф: Названы любовные треугольники звезд Голливуда

Любовные треугольники звезд Голливуда сложно скрывать от прессы, но некоторым все же удалось. СМИ рассказали об отношениях, которые ранее не были известны.
От Анджелины Джоли до Хиллари Дафф: Названы любовные треугольники звезд Голливуда

В первой романтической истории Линдси Лохан, Арон Картер и Хиллари Дафф. Когда актер познакомился с Линдси Лохан, он сразу же проникся к ней симпатией. На тот момент он уже 2 года был в отношениях с Хиллари Дафф, но тут же бросил ее. Но новый роман долго не продержался, после чего он вернулся к своей первой девушке, Хиллари Дафф так и не смогла его простить.
От Анджелины Джоли до Хиллари Дафф: Названы любовные треугольники звезд Голливуда

Ник Джонас постоянно метался от Майли Сайрус к Селене Гомес и обратно. Сейчас девушки с улыбкой вспоминают то время, и находятся в неплохих отношениях друг с другом.
От Анджелины Джоли до Хиллари Дафф: Названы любовные треугольники звезд Голливуда

Второй муж Анджелины Джоли - Билли Боб Торнтон, состоял в отношениях с Лорой Дерн, когда они поженились. Преданная девушка сказала, что она просто уехала на съемки, а в это время он сделал предложение другой женщине. После этого они не общались.
От Анджелины Джоли до Хиллари Дафф: Названы любовные треугольники звезд Голливуда

На первый взгляд, идеальная пара Ник Лаше и Джессика Симпсон, разорвали свои отношения из-за измены девушки. Она провела бурную ночь с музыкантом Адамом Левиным. Как оказалось позже, это была не единственная измена актрисы.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 09:12

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