От Анджелины Джоли до Хиллари Дафф: Названы любовные треугольники звезд Голливуда





В первой романтической истории Линдси Лохан, Арон Картер и Хиллари Дафф. Когда актер познакомился с Линдси Лохан, он сразу же проникся к ней симпатией. На тот момент он уже 2 года был в отношениях с Хиллари Дафф, но тут же бросил ее. Но новый роман долго не продержался, после чего он вернулся к своей первой девушке, Хиллари Дафф так и не смогла его простить.Ник Джонас постоянно метался от Майли Сайрус к Селене Гомес и обратно. Сейчас девушки с улыбкой вспоминают то время, и находятся в неплохих отношениях друг с другом.Второй муж Анджелины Джоли - Билли Боб Торнтон, состоял в отношениях с Лорой Дерн, когда они поженились. Преданная девушка сказала, что она просто уехала на съемки, а в это время он сделал предложение другой женщине. После этого они не общались.На первый взгляд, идеальная пара Ник Лаше и Джессика Симпсон, разорвали свои отношения из-за измены девушки. Она провела бурную ночь с музыкантом Адамом Левиным. Как оказалось позже, это была не единственная измена актрисы.