Ученые: Появлению животных на Земле способствовал не один всплеск эволюционной активности





Согласно давней теории, появление на Земле различных видов представителей фауны связано с Кембрийским взрывом, случившимся более полумиллиарда лет назад. Ученые, проанализировав результаты изучения изменений природы и найденных останков древних животных, поставили под сомнение данную гипотезу. Эволюционный всплеск, считающийся началом рождения практически всех прародителей живых существ на планете, являлся одним из серии подобных событий.Первое из них, утверждает автор исследования - профессор Рэйчел Вуд, случилось под конец эдиакаранского периода (около 571 млн лет назад). Эти явления могли совпадать с колебаниями количества питательных веществ и уровня кислорода в мировом океане. Специалист подчеркнула, что появление древних животных происходило не резко, как считалось ранее, а поэтапно.