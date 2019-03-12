Эксперты рассказали где нельзя парковать авто во дворе дома
Парковка авто в городе остается трудновыполнимой задачей для современного человека. Эксперты рассказали автолюбителям, где нельзя парковать транспортное средство во дворе своего дома.
По словам специалистов, за парковку авто на газонах водителям грозит административная ответственность. К примеру, в российской столице стоянка на зеленых насаждениях штрафуется в размере 5 000 рублей. При этом сумма для юридических лиц достигает 300 000 рублей. Нельзя парковаться на тротуаре в случае отсутствия соответствующего знака.
Российское законодательство запрещает ставить транспортные средства под окнами жилых домов, а также разогревать под ними двигатель.
По словам специалистов, за парковку авто на газонах водителям грозит административная ответственность. К примеру, в российской столице стоянка на зеленых насаждениях штрафуется в размере 5 000 рублей. При этом сумма для юридических лиц достигает 300 000 рублей. Нельзя парковаться на тротуаре в случае отсутствия соответствующего знака.
Российское законодательство запрещает ставить транспортные средства под окнами жилых домов, а также разогревать под ними двигатель.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:37