Эксперты рассказали где нельзя парковать авто во дворе дома





По словам специалистов, за парковку авто на газонах водителям грозит административная ответственность. К примеру, в российской столице стоянка на зеленых насаждениях штрафуется в размере 5 000 рублей. При этом сумма для юридических лиц достигает 300 000 рублей. Нельзя парковаться на тротуаре в случае отсутствия соответствующего знака.Российское законодательство запрещает ставить транспортные средства под окнами жилых домов, а также разогревать под ними двигатель.