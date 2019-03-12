«Золото Великой степи»: В Москве открывается выставка работ шестидесятников-романтиков из Казахстана





На выставке «Золото Великой степи» представлены шедевры традиционного и древнего искусства от бронзовой эпохи до средних веков. В церемонии открытия участвовал Имангали Тасмагамбетов, занимающий пост посла Республики Казахстан. Работы шестидесятников-романтиков показали в Галерее Зураба Церетели. Мероприятие организовали в рамках развития культурного обмена, а также укрепления отношений. Экспозиция включает десятки необычных экспонатов, олицетворяющих творения кузнецов и рудокопов, землепашцев и пастухов, металлургов и ювелиров.Все артефакты археологи обнаружили возле Берельских курганов. Это памятник первого тысячелетия нашей эры на территории Восточного Казахстана. Первооткрывателями оказались научные сотрудники Абдеш Толеубаев и Зейнолла Самашев. По словам экспертов, все предметы находятся в отличном состоянии. Специалисты получили уникальные материалы для дальнейших исследований захоронений. Достижения науки решили вписать в учебный курс МГУ.Самой ценной находкой считается Берельский курган. Археологи определили, что при захоронении богатого человека раньше приносили жертву лошадей. Имангали Тасмангамбетов выразил благодарность Даниалу Ахметову, акиму Восточного Казахстана, и руководителям Музея современной истории РФ за возможность организовать выставку и представить наследие кочевников. Программу исследований продолжат по поручению президента.Экспозиция под названием «Золотой человек» оказалась центральным элементом открывшейся выставки. Артефакт обнаружили в 2003 году, а реконструкцией образа занимался мастер по имени Крым Алтынбеков под контролем специалиста Абдеша Толеубаева. Большой интерес вызвала берельская лошадь парадном убранстве. В представлении кочевников золото является воплощением луча, подчеркивающего сущность царя и полководца. Мероприятие продлится до 20 марта.Фото: Кирилл Журавок