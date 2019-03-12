АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые нашли во льдах следы одной из самых древних и самых мощных солнечных бурь
EUR 74.29 USD 66.08
Курс валют на 12.03.2019

«Золото Великой степи»: В Москве открывается выставка работ шестидесятников-романтиков из Казахстана

В Москве открывается выставка под названием «Золото Великой степи», где покажут работы шестидесятников-романтиков. Экспозицию, ранее представленную в Казахстане, теперь могут посмотреть и жители столицы РФ, пишет «Версия».
«Золото Великой степи»: В Москве открывается выставка работ шестидесятников-романтиков из Казахстана

На выставке «Золото Великой степи» представлены шедевры традиционного и древнего искусства от бронзовой эпохи до средних веков. В церемонии открытия участвовал Имангали Тасмагамбетов, занимающий пост посла Республики Казахстан. Работы шестидесятников-романтиков показали в Галерее Зураба Церетели. Мероприятие организовали в рамках развития культурного обмена, а также укрепления отношений. Экспозиция включает десятки необычных экспонатов, олицетворяющих творения кузнецов и рудокопов, землепашцев и пастухов, металлургов и ювелиров.

Все артефакты археологи обнаружили возле Берельских курганов. Это памятник первого тысячелетия нашей эры на территории Восточного Казахстана. Первооткрывателями оказались научные сотрудники Абдеш Толеубаев и Зейнолла Самашев. По словам экспертов, все предметы находятся в отличном состоянии. Специалисты получили уникальные материалы для дальнейших исследований захоронений. Достижения науки решили вписать в учебный курс МГУ.

Самой ценной находкой считается Берельский курган. Археологи определили, что при захоронении богатого человека раньше приносили жертву лошадей. Имангали Тасмангамбетов выразил благодарность Даниалу Ахметову, акиму Восточного Казахстана, и руководителям Музея современной истории РФ за возможность организовать выставку и представить наследие кочевников. Программу исследований продолжат по поручению президента.

Экспозиция под названием «Золотой человек» оказалась центральным элементом открывшейся выставки. Артефакт обнаружили в 2003 году, а реконструкцией образа занимался мастер по имени Крым Алтынбеков под контролем специалиста Абдеша Толеубаева. Большой интерес вызвала берельская лошадь парадном убранстве. В представлении кочевников золото является воплощением луча, подчеркивающего сущность царя и полководца. Мероприятие продлится до 20 марта.

Фото: Кирилл Журавок



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 10:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Растянутый» седан Citroen C4L
«Золото Великой степи»: В Москве
Фильм "Богемская рапсодия" может
«Прозрачный» смартфон Xiaomi Mi 9
Учёные представили доказательства
Сергей Шнуров в стихах высмеял
Новый смартфон Moto G7 Power теперь
Регина Тодоренко рассказала о своей
Василий Лановой из-за болезни не сможет
ВВС США продемонстрировали первый полет
Светлана Лобода опубликовала
Ученые нашли во льдах следы одной из
Анастасия Волочкова показала свой
От Анджелины Джоли до Хиллари Дафф:
Российский посол в США назвал условие
Ученые: Появлению животных на Земле
Эксперты рассказали где нельзя
Татьяна Навка продемонстрировала способ
Ученые рассказали о выгодах жизни возле
Ученые рассказали о дружбе между
На Redmi Note 7 дают 18 месяцев
Называющая себе дочерью звезды
Mercedes-Benz представила обновленное
Ученые: Мигрень увеличивает риск
Назван ТОП ставших жертвами неудачной
Андрей Малахов с иронией рассказал о
Обнародованы стоимость дата начала
Филипп Киркоров опубликовал совместную
Acura выпустит новый седан и возродит
Тина Канделаки в Instagram опубликовала
Просмотреть все новости