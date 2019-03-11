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Максим Виторган потерял роль в фильме "Юморист"

Недавно в эфир вышла программа Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!», гостем которой стал актер из фильма "Юморист" Алексей Агранович. В ходе беседы выяснилось, что на пробах побывал и муж телеведущей Максим Виторган.
Максим Виторган потерял роль в фильме "Юморист"

Во время программы Ксения Собчак задала Алексею Аргновичу несколько провокационных вопросов, касающихся его актерской деятельности. Известно, что до появления в "Юмористе" знаменитость в основном играл в театре, снимался он мало.

В ответ Алексей Арганович поинтересовался у Ксении Собчак, действительно ли на его роль в фильме пробовался ее муж Максим Виторган. Это он якобы слышал накануне. В ответ на колкий вопрос светская львица поспешила сказать, что ничего об этом не знает.
Максим Виторган потерял роль в фильме "Юморист"

Тем не менее, главную роль в популярном фильме получил все же актер Алексей Арганович, обойдя в гонке Максима Виторгана, если сказанные им слова являются правдой.



 
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Добавил: Joker Сегодня, 23:10

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