Виктория Боня в Белоруссии попробовала лечебный массаж молотком

Виктория Боня рассказала, что ей нужен был лечебный массаж, потому в Минске она обратилась к специалисту, практикующему нетрадиционные виды массажирования. О своих экспериментах звезда поспешила рассказать в stories в Instagram.Там же Виктория Боня опубликовала видео, где видно, как мужчина бьет знаменитость по спине медицинским молоточком. Сама телеведущая добавила, что это был интересный опыт, однако зрелище предназначено не для слабонервных.