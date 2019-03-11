Виктория Боня в Белоруссии попробовала лечебный массаж молотком
Популярная телеведущая и экс-участница проекта "Дом-2" Виктория Бона в Минске попробовала нетрадиционный массаж, о чем она рассказала поклонникам в Instagram. Во время сеанса специалист с невозмутимым видом бил знаменитость по спине.
Виктория Боня рассказала, что ей нужен был лечебный массаж, потому в Минске она обратилась к специалисту, практикующему нетрадиционные виды массажирования. О своих экспериментах звезда поспешила рассказать в stories в Instagram.
Там же Виктория Боня опубликовала видео, где видно, как мужчина бьет знаменитость по спине медицинским молоточком. Сама телеведущая добавила, что это был интересный опыт, однако зрелище предназначено не для слабонервных.
Виктория Боня рассказала, что ей нужен был лечебный массаж, потому в Минске она обратилась к специалисту, практикующему нетрадиционные виды массажирования. О своих экспериментах звезда поспешила рассказать в stories в Instagram.
Там же Виктория Боня опубликовала видео, где видно, как мужчина бьет знаменитость по спине медицинским молоточком. Сама телеведущая добавила, что это был интересный опыт, однако зрелище предназначено не для слабонервных.
ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 23:09