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Виктория Боня в Белоруссии попробовала лечебный массаж молотком

Популярная телеведущая и экс-участница проекта "Дом-2" Виктория Бона в Минске попробовала нетрадиционный массаж, о чем она рассказала поклонникам в Instagram. Во время сеанса специалист с невозмутимым видом бил знаменитость по спине.
Виктория Боня в Белоруссии попробовала лечебный массаж молотком

Виктория Боня рассказала, что ей нужен был лечебный массаж, потому в Минске она обратилась к специалисту, практикующему нетрадиционные виды массажирования. О своих экспериментах звезда поспешила рассказать в stories в Instagram.

Там же Виктория Боня опубликовала видео, где видно, как мужчина бьет знаменитость по спине медицинским молоточком. Сама телеведущая добавила, что это был интересный опыт, однако зрелище предназначено не для слабонервных.



 
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Добавил: Joker Сегодня, 23:09

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