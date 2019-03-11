Маргарита Ларченко и Илья Яббаров планируют тайную свадьбу

Накануне участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров отобрал у Маргариты Ларченко помолвочное кольцо и практически перестал с ней общаться. Все чаще разговоры пары заканчиваются ссорами и истериками. Молодые люди перестали называть друг друга женихом и невестой, однако Ларченко не покидает надежд все же получить заветное предложение руки и сердца.Маргарита Ларченко также отметила, что знает правило счастливых отношений - счастье любит тишину. Она бы хотела долго скрывать факт бракосочетания, пригласить родных и друзей она хотела бы только на годовщину свадьбы.