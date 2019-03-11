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Маргарита Ларченко и Илья Яббаров планируют тайную свадьбу

Участница проекта "Дом-2" Маргарита Ларченко рассказала о том, какой будет ее свадьба с возлюбленным Ильей Яббаровым. Девушка уверена, что еще получит заветное предложение руки и сердца, несмотря на все ссоры с будущим мужем.
Маргарита Ларченко и Илья Яббаров планируют тайную свадьбу

Накануне участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров отобрал у Маргариты Ларченко помолвочное кольцо и практически перестал с ней общаться. Все чаще разговоры пары заканчиваются ссорами и истериками. Молодые люди перестали называть друг друга женихом и невестой, однако Ларченко не покидает надежд все же получить заветное предложение руки и сердца.

Маргарита Ларченко также отметила, что знает правило счастливых отношений - счастье любит тишину. Она бы хотела долго скрывать факт бракосочетания, пригласить родных и друзей она хотела бы только на годовщину свадьбы.



 
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Добавил: Joker Сегодня, 23:09

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