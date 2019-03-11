Настя Кочервей слила интимную переписку с певцом Артёмом Качером
Экс-участница проекта "Дом-2" Настя Кочервей опубликовала в Сети интимную переписку с певцом Артемом Качером. По словам звезды, они познакомились несколько месяцев назад, однако теперь исполнитель буквально не дает ей покоя.
В доказательство своих заявлений бывшая участница реалити Анастасия Кочервей опубликовала скрины якобы переписки с певцом. .В смс Артем Качер просит ее выслать несколько эротических фотографий и намекает, что хочет с ней интима.
В то же время Настя Кочервей добавляет, что для нее это все уже не интересно, она не хочет мимолетных встреч, а заинтересована в серьезных отношениях. Артем Качер же, по словам красотки, любит единоразовые интимные встречи с симпатичными девушками.
В доказательство своих заявлений бывшая участница реалити Анастасия Кочервей опубликовала скрины якобы переписки с певцом. .В смс Артем Качер просит ее выслать несколько эротических фотографий и намекает, что хочет с ней интима.
В то же время Настя Кочервей добавляет, что для нее это все уже не интересно, она не хочет мимолетных встреч, а заинтересована в серьезных отношениях. Артем Качер же, по словам красотки, любит единоразовые интимные встречи с симпатичными девушками.
ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 23:08