Настя Кочервей слила интимную переписку с певцом Артёмом Качером









В доказательство своих заявлений бывшая участница реалити Анастасия Кочервей опубликовала скрины якобы переписки с певцом. .В смс Артем Качер просит ее выслать несколько эротических фотографий и намекает, что хочет с ней интима.В то же время Настя Кочервей добавляет, что для нее это все уже не интересно, она не хочет мимолетных встреч, а заинтересована в серьезных отношениях. Артем Качер же, по словам красотки, любит единоразовые интимные встречи с симпатичными девушками.