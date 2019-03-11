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Зонд NASA зафиксировал перемещение молекул воды на Луне

Запущенный в 2009 году зонд NASA LRO сумел проследить, каким образом молекулы воды перемещаются по Луне. Прежде ученым было очень проблематично сделать это из-за влияния света.
Зонд NASA зафиксировал перемещение молекул воды на Луне

Астрономы определили, как происходит процедура «переселения» влаги на поверхности спутника Земли. Так, молекулы способны «оторваться» от грунта во время самой теплой части суток. А далее одни переходят в наиболее темные уголки планеты, а другие улетают в космос.

В приповерхностном слое Луны не так много молекул, как считалось прежде, и частицы редко покидают спутник. До этого открытия астрономы NASA не могли полноценно измерить точный объем воды, потому как свет отражался на поверхности космического объекта. Помимо этого, в прошлые годы ученые регистрировали такое огромное количество «перемещающейся» влаги, что не могли объяснить никакими научными методами.

Вода на Луне поможет в дальнейшем осуществить планы человечества на размещение миссий на спутнике. Данный ресурс можно будет применять для создания горючего или защиты от радиации космоса.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 21:41

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