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В Сети показали снимок недорогой полнокадровой камеры Nikon Z1

В интернете появился снимок недорогой полнокадровой камеры версии Nikon Z1. По словам экспертов, подлинность фотографии вызывает некоторые сомнения.
В Сети показали снимок недорогой полнокадровой камеры Nikon Z1

Представители компании официально заявили, что камеры серии Z выпустят в обозримом будущем. Пока отсутствуют подлинные изображения устройств, поэтому довольно сложно отличить подделку от оригинала. Ранее в интернете появилось изображение, предположительно, демонстрирующее фрагмент камеры версии Nikon Z1. По словам автора снимка, он получил фото от непроверенного источника, поэтому не гарантирует подлинность устройства на изображении.

Новинка будет стоить недорого, обеспечивая отличное качество снимков. Согласно предположениям, новая версия составит конкуренцию модификации Canon EOS RP за $1299.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:42

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