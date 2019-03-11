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Звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина похудела на 11 килограммов за две недели

Звезда шоу Comedy Woman Екатерина Скулкина продемонстрировала свои успехи в похудении на своей странице в Instagram. Артистка смогла сбросить 11 килограммов за 2 недели.
Звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина похудела на 11 килограммов за две недели

Она рассказала подписчикам в социальной сети о секретах своей диеты. По словам 42-летней актрисы, залогом стройной фигуры является правильное питание, придерживаясь которого можно достичь успешного результата уже в первые недели. Она исключила из своего рациона сладкое, мучное, стала употреблять больше овощей и рыбы. Знаменитость также отметила и физические нагрузки, которые помогают ей держать себя в тонусе. Среди полезных процедур она выделила массажи и обертывания, благодаря которым кожа выглядит заметно подтянутой.

Екатерина Скулкина решила кардинально изменить себя еще 4 года назад. Тогда артистка взяла себя в руки и похудела более чем на 30 килограммов. С новой фигурой она чувствовала себя гораздо увереннее, поэтому решила не останавливаться на достигнутом.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 21:40

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