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Рита Керн призналась, что любит экстремальный секс

Экс-участница проекта «Дом-2» Рита Керн призналась, что любит экстремальный секс, например, в примерочной магазина. Девушка открыто говорит на интимные темы и не видит смысла молчать о том, что приносит удовольствие.
Рита Керн призналась, что любит экстремальный секс

Бывшая проектная звезда и «секс-бомба», как её прозвали зрители, Рита Керн рассказала журналу «Дом-2» о своих предпочтениях в сексе, а также призналась, что первый интим в её жизни случился строго в 18 лет, так как секс в более молодом возрасте она категорически не приветствует.
Рита Керн призналась, что любит экстремальный секс

Кроме того, Керн заявила, что является любительницей экстремального секса. Однажды девушке даже довелось испытать удовольствие с мужчиной в примерочной магазина нижнего белья. Зрители не одобряют излишнюю откровенность экс-участницы «Дома-2», но она считает бессмысленным молчать о том, что делает человека по-настоящему счастливым.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 20:57

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