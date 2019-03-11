Рита Керн призналась, что любит экстремальный секс





Бывшая проектная звезда и «секс-бомба», как её прозвали зрители, Рита Керн рассказала журналу «Дом-2» о своих предпочтениях в сексе, а также призналась, что первый интим в её жизни случился строго в 18 лет, так как секс в более молодом возрасте она категорически не приветствует.Кроме того, Керн заявила, что является любительницей экстремального секса. Однажды девушке даже довелось испытать удовольствие с мужчиной в примерочной магазина нижнего белья. Зрители не одобряют излишнюю откровенность экс-участницы «Дома-2», но она считает бессмысленным молчать о том, что делает человека по-настоящему счастливым.