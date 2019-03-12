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Татьяна Навка продемонстрировала способ «выгонять блины» после праздников

Татьяна Навка показала на новой фотографии в Instagram вертикальный шпагат. По ее мнению, так после праздников можно «выгонять блины».
Татьяна Навка продемонстрировала способ «выгонять блины» после праздников

Под данным постом фигуристка сообщила, что по завершению Масленицы приняла решение избавиться от дополнительных килограммов, накопившихся после минувших торжеств. Ее атлетические старания не могли не отметить преданные почитатели.

Подписчики высказали в адрес Навки ряд комплиментов, назвав ее стройной как «тростинка». По мнению поклонников, для них супруга Дмитрия Пескова является настоящим мотиватором спортивных занятий, побуждающим заниматься физкультурой.

Пост фигуристки быстро набрал популярность, а около 7,4 тысяч фолловеров поставили лайки под фотографией.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:25

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