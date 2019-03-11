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Телеведущая Екатерина Андреева занимается йогой даже посреди тайги

Популярная телеведущая «Вестей» Екатерина Андреева известна своим пристрастием к занятиям йогой. Она настолько предана этому делу, что не забывает заниматься медитацией даже посреди тайги.
Телеведущая Екатерина Андреева занимается йогой даже посреди тайги

Об этом Екатерина Андреева рассказала своим подписчикам в Instagram и поделилась несколькими фотографиями с места событий. На снимках телеведущая медитирует сидя и лежа в снегу на фоне бескрайних просторов тайги. Андреева отмечает, расслабиться в такой обстановке очень нелегко, но если получится – то человек может узнать много нового о себе и окружающей его природе. В этих местах можно встретить не только белок, прыгающих по веткам, но и лисиц, пробегающих между деревьями в пролесках, отмечает телеведущая.

Поклонники похвалили Андрееву за её отношение к жизни и спорту. Они отметили, проводить такой активный зимний отдых могут побояться даже молодые люди, поэтому телеведущая - настоящий пример для подражания. Подписчики пожелали ей крепкого здоровья и удачного завершения её поездки.

Напомним, Екатерина Андреева известна своими необычными хобби. Телеведущая «Вестей» любит проводить время на боксерском ринге, таким образом она справляется с негативными эмоциями, которые у неё накопились.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:56

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