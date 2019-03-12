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Назван ТОП ставших жертвами неудачной операции по пластике груди звезд

Многие медийные персоны в стремлении оставаться молодыми и красивыми как можно дольше или же добиться идеальной внешности очень часто обращаются за помощью к пластическим хирургам. Самой популярной эстетической операцией у знаменитостей является маммоплатистика. Голливудские актрисы и певицы готовы платить баснословные суммы денег, чтобы достичь совершенства, но по факту иногда становятся жертвами неудачной процедуры по пластике груди.
Назван ТОП ставших жертвами неудачной операции по пластике груди звезд

Мел Би
Экс-участница группы «Spice Girls» делала коррекцию груди достаточно давно. Ее ненатуральные формы видны невооруженным взглядом. Бюст певицы чересчур велик для ее стройной фигуры, а импланты находятся слишком близко друг к другу.

Назван ТОП ставших жертвами неудачной операции по пластике груди звезд

Иванка Трамп
Считается, что дочь американского лидера и успешная предпринимательница обладает невероятной красотой, не исключено, что она обращалась за помощью к специалистам, чтобы добиться такого результата. Однако форма ее бюста оставляет желать лучшего: он ассиметричен и явно нуждается в еще одной коррекции.
Назван ТОП ставших жертвами неудачной операции по пластике груди звезд

Кристина Агилера
Популярная исполнительница делала маммопластику через подмышечную впадину. Хотя несколько лет назад такой вариант операции считался приемлемым, но сегодня он отнюдь не является самым лучшим, поскольку после такого хирургического вмешательства на теле остаются рубцы от швов.
Назван ТОП ставших жертвами неудачной операции по пластике груди звезд

Тори Спелинг
Звезда молодежного сериала «Беверли-Хиллз, 90210» является обладательницей искусственной груди еще со времен своей молодости. Артистка настолько сильно желала обзавестись роскошными формами, что, видимо, утратила чувство меры. В итоге она получила непропорционально огромный бюст причудливой формы.
Назван ТОП ставших жертвами неудачной операции по пластике груди звезд

Хлоя Хан
Для актрисы и модели мужского журнала «Playboy» попытка стать еще более привлекательной женщиной обернулась провалом. После маммопластики ее грудь стала просто огромной, что неудивительно, ведь у этой части тела знаменитости теперь восьмой размер. Такие метаморфозы визуально сделали звезду старше, а также начали вызывать проблемы с ее здоровьем.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 05:47

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