Назван ТОП ставших жертвами неудачной операции по пластике груди звезд





Многие медийные персоны в стремлении оставаться молодыми и красивыми как можно дольше или же добиться идеальной внешности очень часто обращаются за помощью к пластическим хирургам. Самой популярной эстетической операцией у знаменитостей является маммоплатистика. Голливудские актрисы и певицы готовы платить баснословные суммы денег, чтобы достичь совершенства, но по факту иногда становятся жертвами неудачной процедуры по пластике груди.Мел БиЭкс-участница группы «Spice Girls» делала коррекцию груди достаточно давно. Ее ненатуральные формы видны невооруженным взглядом. Бюст певицы чересчур велик для ее стройной фигуры, а импланты находятся слишком близко друг к другу.Иванка ТрампСчитается, что дочь американского лидера и успешная предпринимательница обладает невероятной красотой, не исключено, что она обращалась за помощью к специалистам, чтобы добиться такого результата. Однако форма ее бюста оставляет желать лучшего: он ассиметричен и явно нуждается в еще одной коррекции.Кристина АгилераПопулярная исполнительница делала маммопластику через подмышечную впадину. Хотя несколько лет назад такой вариант операции считался приемлемым, но сегодня он отнюдь не является самым лучшим, поскольку после такого хирургического вмешательства на теле остаются рубцы от швов.Тори СпелингЗвезда молодежного сериала «Беверли-Хиллз, 90210» является обладательницей искусственной груди еще со времен своей молодости. Артистка настолько сильно желала обзавестись роскошными формами, что, видимо, утратила чувство меры. В итоге она получила непропорционально огромный бюст причудливой формы.Хлоя ХанДля актрисы и модели мужского журнала «Playboy» попытка стать еще более привлекательной женщиной обернулась провалом. После маммопластики ее грудь стала просто огромной, что неудивительно, ведь у этой части тела знаменитости теперь восьмой размер. Такие метаморфозы визуально сделали звезду старше, а также начали вызывать проблемы с ее здоровьем.