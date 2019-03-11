Психологи дали 10 помогающих сделать жизнь лучше советов





Отсутствие лжи помогает испытать человеку чувство чистой совести. За счёт любви люди ощущают радость, а также счастье. Поэтому она должна стоять на первом месте в списке приоритетов. По словам экспертов, нужно себя оградить от различных негативных воспоминаний, а также мыслей. Обязательно требуется выделить время для отдыха. Не нужно акцентировать внимание на одних деньгах.Нужно иногда менять что-то в жизни. Можно прочесть новую книгу, обзавестись друзьями, побывать в новых местах. Важно ежедневно слушать музыку. Желательно каждый день уделять по 10 минут медитации.