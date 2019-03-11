АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Чистый понедельник: Главные традиции Великого поста
EUR 74.57 USD 65.96
Курс валют на 08.03.2019

Психологи дали 10 помогающих сделать жизнь лучше советов

Психологи дали 10 советов, способных сделать жизнь лучше. Специалисты советуют избавиться от лжи, она не позволяет людям с легкостью наблюдать за всем происходящим.
Психологи дали 10 помогающих сделать жизнь лучше советов

Отсутствие лжи помогает испытать человеку чувство чистой совести. За счёт любви люди ощущают радость, а также счастье. Поэтому она должна стоять на первом месте в списке приоритетов. По словам экспертов, нужно себя оградить от различных негативных воспоминаний, а также мыслей. Обязательно требуется выделить время для отдыха. Не нужно акцентировать внимание на одних деньгах.

Нужно иногда менять что-то в жизни. Можно прочесть новую книгу, обзавестись друзьями, побывать в новых местах. Важно ежедневно слушать музыку. Желательно каждый день уделять по 10 минут медитации.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество / Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:50

Читайте также
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Sony разрабатывает новый смартфон Sony
В Сети показали снимок недорогой
Зонд NASA зафиксировал перемещение
Звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина
Назван ТОП-9 страдавших ВИЧ
Названы самые необычные автомобили
Рита Керн призналась, что любит
Валерия решила провести отпуск на
Телеведущая Екатерина Андреева
Актриса Оксана Акиньшина откровенно
Психологи дали 10 помогающих сделать
Новый российский дрон SKYF сможет
Ольга Бузова скрывает то, что
Чистый понедельник: Главные традиции
Зрители возмущены списком пар,
Дженнифер Лопес в четвертый раз
Топ-менеджер Huawei продемонстрировал
Зрители переживают за Василису, когда
Ученые: Микроскоп с технологией 3D
Сергея Зверева вызвали в полицию после
Ксения Собчак поцеловала женатого
Эксперт назвал условие для участия США
Ученые назвали причины постоянного
«Дом-2»: Евгений Ромашов согласился
Ученые: Женщина может достигнуть
Юлия Барановская устроила фотосессию в
На 2020 год анонсируют выход нового
Билл Гейтс назвал самые прорывные
Марина Зудина установит памятник Олегу
Ольга Бузова перестала сидеть на диете
Просмотреть все новости