Чистый понедельник: Главные традиции Великого поста

Когда наступает Чистый понедельник в 2019 году?

Календарь питания на первую неделю Великого поста 2019 года

Сексуальная жизнь в Великий пост





Великий пост в текущем году наступает 11 марта и продлится до 27 апреля. За данный период есть два Чистых понедельника – первый из них приходится на день по завершению Масленицы. Второй же отмечают в начале Страстной недели, в конце которой весь православный мир отмечает Пасху. Люди, четко следующие вероисповеданию, придерживаются определенных правил, по большей части касающихся употребления пищи. Бытует мнение, что изначально пост был введен для того, чтобы крестьяне не смогли использовать для пропитания растения, подготовленные для семян. Другая теория гласит, что в Библии пост прописан для очистки организма каждого человека после долгой зимы с ее тяжелыми продуктами. На деле все обстоит иначе. Продукты, которые разрешены к употреблению, почти полностью лишены животных жиров и других калорийных продуктов, однако они включают огромное количество углеводов, сказывающихся на фигуре.В Чистый понедельник также существуют свои традиции. В некоторых регионах России и в православных странах сохранился обычай, согласно которому зубы при пробуждении необходимо чистить водкой. Это позволяет избавиться от микробов в ротовой полости и удалить остатки пищи. В Чистый понедельник делать это запрещается. Согласно одному из обычаев, последнее снадобье, которое было употреблено днем ранее, должно оставаться во рту как можно больше, стимулируя голод. В современности данный обычай заменен на отмену утренней чистики зубов, хотя его и не рекомендуют медики.В первый день поста лучше отказаться от любых угощений. Это связано с тем, что организм человека должен отойти от всего, что было съедено в масляную неделю. Особое внимание стоит уделить отказу от молочных продуктов, хотя в дальнейшем их можно употреблять. В Библии данный день называется «днем сухоеденья». В качестве альтернативы к обычным продуктам отлично подойдут фрукты, овощи, орехи, сухофрукты, мед, черный хлеб.В первый день рекомендуется полностью воздержаться от пищи. В крайнем случае, можно заменить ее на продукты, которые не проходили тепловую обработку или готовились без применения растительных и животных жиров. В период с 12 по 15 марта можно позволить употребление сухомятки, однако отказаться стоит и от сухофруктов. Начиная с 16 марта разрешается есть пищу с растительным маслом. Взрослые могут использовать перед едой аперитив в виде бокала красного вина. Далее рацион питания стоит составлять по стандартным канонам поста.Многие медики отмечают, что такая строгость поста предусмотрена уставом в монастырях, ввиду чего для простых мирян разрешается употребление некоторой пищи. В частности, от поста освобождаются дети и больные, требующие полноценного и здорового питания. Не стоит уделять внимание большому количеству мучного или крупам, так как они могут нанести непоправимый вред. Многие представительницы прекрасного пола надеются, что во время поста им удастся избавиться от лишних килограммов, хотя на деле это не так. Рацион стоит строить размеренно и правильно.Согласно Библии, лучшим решением для Великого поста будет полное половое воздержание. В то же время, современные медики не рекомендуют вдаваться в такие радикальные меры. В частности, муж и жена, которые официально живут в браке или являются парой долгое время, могут не переживать по поводу плотских утех. Если же речь идет о потребности в половой жизни для сохранения семьи, то даже священники не рекомендуют идти на подобные жертвы.Стоит заметить, что Великий пост не настолько богат традициями и поверьями, как другие важные церковные даты или периоды. Он представляет собой время, когда от них, наоборот, стоит отказаться в угоду праведности и соблюдению поста. Также кое-где в деревнях сохранялись традиции в первую неделю поста, как на Масленицу, устраивать кулачные бои. Они, согласно поверьям, позволяют избавиться от лишнего веса, набранного во время празднования и поедания большого количества мучных изделий. В остальном достаточно просто следовать правилам, но не забывать о собственном организме, не перетруждая его слишком радикальными диетами.