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Зрители возмущены списком пар, утвёрждённых на участие в «Свадьбе на миллион»

Зрители возмущены списком пар, утверждённых руководством «Дома-2» для участия в конкурсе «Свадьба на миллион». Особенно шокировал публику тот факт, что Илья Яббаров упоминается там дважды — с Алёной Рапунцель и Маргаритой Ларченко.
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Зрители возмущены списком пар, утвёрждённых на участие в «Свадьбе на миллион»

=На телестройке «Дом-2» уже определились с участниками, которые будут сражаться за победу в конкурсе «Свадьба на миллион». Несмотря на активное желание Саши Черно с Иосифом Оганесяном провести обряд венчания, руководство решило, что паре и без того предоставили достаточно привилегий на периметре.
Зрители возмущены списком пар, утвёрждённых на участие в «Свадьбе на миллион»

Как ожидалось ранее, первыми в списке оказались Марина Африкантова и Роман Капаклы, а также их главные конкуренты Майя Донцова и Алексей Купин. К удивлению многих попали в список участников «Свадьбы на миллион» даже Мондезир Свет-Амур с Юлией Ефременковой, что спровоцировало очередные слухи о фиктивных отношениях.
Зрители возмущены списком пар, утвёрждённых на участие в «Свадьбе на миллион»

Также в свадебной борьбе с ними встретятся Анастасия Якуб и Саймон Марданшин, Милена Безбородова и Алексей Безус, Захар Саленко и Анна Брянская, и не исключено, что попадут туда и Александр Гобозов со своей новой невестой Надеждой.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 20:37

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