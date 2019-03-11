Зрители возмущены списком пар, утвёрждённых на участие в «Свадьбе на миллион»





=На телестройке «Дом-2» уже определились с участниками, которые будут сражаться за победу в конкурсе «Свадьба на миллион». Несмотря на активное желание Саши Черно с Иосифом Оганесяном провести обряд венчания, руководство решило, что паре и без того предоставили достаточно привилегий на периметре.Как ожидалось ранее, первыми в списке оказались Марина Африкантова и Роман Капаклы, а также их главные конкуренты Майя Донцова и Алексей Купин. К удивлению многих попали в список участников «Свадьбы на миллион» даже Мондезир Свет-Амур с Юлией Ефременковой, что спровоцировало очередные слухи о фиктивных отношениях.Также в свадебной борьбе с ними встретятся Анастасия Якуб и Саймон Марданшин, Милена Безбородова и Алексей Безус, Захар Саленко и Анна Брянская, и не исключено, что попадут туда и Александр Гобозов со своей новой невестой Надеждой.