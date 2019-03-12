На Redmi Note 7 дают 18 месяцев гарантии вместо 12 стандартных





При выходе Redmi Note 7 глава компании Xiaomi Лу Вэйбин заявил о том, что на этот смартфон покупатели будут получать 18 месяцев гарантийного обслуживания, что на 6 больше обычного срока. Такое решение было связано с желанием производителя «не словом, а делом» продемонстрировать улучшения показателей качества и надежности устройства. Глава компании Xiaomi тогда отметил, они действительно сделали серьезный скачек вперед и готовы доказывать это на практике.Лу Вэйбин на своем аккаунте в китайской социальной сети Weibo поделился итогами этой кампании. Он отметил, у Redmi Note 7 было выявлено на 30% меньше любых отказов и неисправностей, чем у всех его предшественников, и это с учетом того, что прошлые модели обслуживались 12 месяцев, а данный смартфон в полтора раза дольше – 18. Глава компании Xiaomi назвал это очередной победой бренда и горд тем, что его устройство выдержало проверку временем.Напомним, Redmi Note 7 имеет процессор Snapdragon 660, 6,3-дюймовый дисплей с Full HD+, двойную основную (48+5 МП) и одинарную фронтальную камеры, аккумулятор на 4000 мАч. Устройство функционирует на специальной версии Android 9.0 Pie от Xiaomi.