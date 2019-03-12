Андрей Малахов с иронией рассказал о своей родительской гордости

Знаменитость продемонстрировал, как выглядят родители, показывающие друзьям главную гордость в жизни – своего сына. Подпись он сопроводил ироничными хэштегами. На фотографии шоумен сидит за праздничным столом возле своей супруги Натальи Шкулевой. В этот момент она показывает друзьям снимки наследника на смартфоне.У пары появился первенец еще осенью 2017 года. За все время Малахов так и не показал общественности своего ребенка, чем очень огорчает поклонников. Новая публикация вновь заставила их понервничать. В комментариях они просят звезду, наконец, показать им свою гордость.