Зрители переживают за Василису, когда Ольга Рапунцель слишком активно качает кроватку





Зрители «Дома-2» всерьёз обеспокоены тем, как воспитывает маленькую Василису Ольга Рапунцель. Девушка после родов осталась такой же скандальной особой, как и была, но теперь это будет отражаться не только на Дмитрии Дмитренко и окружающих участниках, но и на ребёнке.Так, на днях проектная мать решила уложить малышку спать во время активной беседы с сестрой, и даже не обратила внимания, что Василиса не может уснуть при таком активном покачивании кроватки. Зрители пришли в ужас, ведь участница устроила самый настоящий аттракцион своему ребёнку, но сама не понимает, почему публика критикует её методы воспитания.