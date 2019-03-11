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Зрители переживают за Василису, когда Ольга Рапунцель слишком активно качает кроватку

Зрители телестройки «Дом-2» переживают за здоровье маленькой Василисы, которую Ольга Рапунцель слишком активно качает ее в кроватке. В эфир попал момент, когда участница проекта, увлечённая беседой с сестрой, пыталась уложить ребёнка спать.
Зрители переживают за Василису, когда Ольга Рапунцель слишком активно качает кроватку

Зрители «Дома-2» всерьёз обеспокоены тем, как воспитывает маленькую Василису Ольга Рапунцель. Девушка после родов осталась такой же скандальной особой, как и была, но теперь это будет отражаться не только на Дмитрии Дмитренко и окружающих участниках, но и на ребёнке.
Зрители переживают за Василису, когда Ольга Рапунцель слишком активно качает кроватку

Так, на днях проектная мать решила уложить малышку спать во время активной беседы с сестрой, и даже не обратила внимания, что Василиса не может уснуть при таком активном покачивании кроватки. Зрители пришли в ужас, ведь участница устроила самый настоящий аттракцион своему ребёнку, но сама не понимает, почему публика критикует её методы воспитания.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 20:24

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