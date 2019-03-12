Называющая себе дочерью звезды «Молодёжки» Сергея Стержакова девушка оказалась самозванкой





Сергей Стержаков рассказывает, недавно его тихая и мирная жизнь перевернулась с ног на голову. Появилась некая француженка Анна Мария Клеман и заявила, что она - его внебрачная дочь. Звезда «Молодёжки» вспоминает, в 80-х годах он действительно был знаком с уроженкой Франции Оливией, но их отношения продлились совсем не долго и с тех пор они никогда не виделись. Также Анна Мария Клеман оказалась очень похожа на сына актера Дениса, поэтому он поверил девушке, хоть и попросил её сделать ДНК-текст на всякий случай. Результат оказался положительным.Сергей Стержаков предложил девушке переехать в Россию и хотел оплатить все расходы, но произошло то, чего «француженка» не могла ожидать. Актер спросил у Анны Марии Клеман, не хочет ли она добавить в чай меду, и она согласилась. Все бы ничего, но девушка добавила, что помнит, как её мать любила это лакомство. В этот момент для звезды «Молодёжки» все встало на свои места. Стержаков рассказывает, у Оливии была сильная аллергия на мед, она не могла переносить его даже в малых количествах.Из-за этой ситуации актер затребовал повторение ДНК-теста, но он опять дал положительный результат. Чуть позже мужчина узнал, что его «дочь» несколько раз подделывала это исследование, и на самом деле является самозванкой.