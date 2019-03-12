Филипп Киркоров опубликовал совместную фотографию с 3-летним Владом Соколовским





Впервые на сцену Соколовский вышел в 3-летнем возрасте, тогда он в дуэте с Киркоровым спел одну из композиций. Целый год маленький артист гастролировал вместе с болгарским музыкантом в рамках тура «Я не Рафаэль», а уже в 1996 году он дебютировал в шоу «Утренняя звезда», где смог самостоятельно спеть всю песню целиком.Филипп Киркоров 11 марта обнародовал совместный снимок с бывшим коллегой. Тот в свою очередь сделал репост изображения на своей странице в Instagram. По словам певца, этот приятный для него момент он будет помнить всегда.В настоящее время Влад Соколовский - уже сформировавшийся артист. Не так давно он разошелся с певицей Ритой Дакотой, с которой прожил три года. У пары родилась дочь Мия, но звездный отец пообещал заботиться и воспитывать ее, а также всячески помогать. Примером этому служит то, что ради дня рождения девочки певец вернулся из отпуска в Таиланде, дабы провести с ней время.