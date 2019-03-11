Актриса Оксана Акиньшина откровенно рассказала о родителях и юношеских годах

Акиньшина отметила, что родители не занимались ее воспитанием, так как трудились на нескольких работах, потому что надо было обеспечивать семью. По мнению кинозвезды, в юношестве ее стоило “бить”. Актриса заявила, что если бы ее заставляли делать домашние задания, это бы положительно отразилось на ее развитии.Акиньшина призналась, что не любила своих учителей. По ее словам, они были “жуткими”, при этом не вызывали желания посещать уроки. Артистка подчеркнула, чтобы заставить ее просиживать на занятиях, следовало силой вести будущую знаменитость в класс.