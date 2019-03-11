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Ксения Собчак поцеловала женатого Михаила Идова на сцене, чтобы расслабить его

Ксения Собчак призналась, что поцеловала женатого Михаила Идова на сцене, чтобы расслабить его. Со слов ведущей, тогда она заметила, как напряжён и взволнован был молодой писатель, а потому не придумала ничего иного.
Ксения Собчак поцеловала женатого Михаила Идова на сцене, чтобы расслабить его

Ксения Собчак ранее не объясняла причины своего странного поступка, совершённого в 2011 году. Тогда на сцене премии «Человек года» от GQ ведущая «Дома-2» вручала награду приехавшему из Америки Михаилу Идову, но в какой-то момент страстно поцеловала женатого писателя в засос на глазах у публики и, собственно, его супруги.
Ксения Собчак поцеловала женатого Михаила Идова на сцене, чтобы расслабить его

Растерянный сценарист тут же поспешил обратиться к сидящей в зале возлюбленной и сказать ей спасибо за всё, что она для него делает, оправдавшись таким образом за нелепую ситуацию. Недавно сама Ксения Собчак откровенно призналась, что никаких серьёзных помыслов в тот момент у неё не было, а просто захотелось расслабить разволновавшегося из-за пристального внимания зала Идова.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 20:04

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