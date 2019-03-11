Ксения Собчак поцеловала женатого Михаила Идова на сцене, чтобы расслабить его





Ксения Собчак ранее не объясняла причины своего странного поступка, совершённого в 2011 году. Тогда на сцене премии «Человек года» от GQ ведущая «Дома-2» вручала награду приехавшему из Америки Михаилу Идову, но в какой-то момент страстно поцеловала женатого писателя в засос на глазах у публики и, собственно, его супруги.Растерянный сценарист тут же поспешил обратиться к сидящей в зале возлюбленной и сказать ей спасибо за всё, что она для него делает, оправдавшись таким образом за нелепую ситуацию. Недавно сама Ксения Собчак откровенно призналась, что никаких серьёзных помыслов в тот момент у неё не было, а просто захотелось расслабить разволновавшегося из-за пристального внимания зала Идова.