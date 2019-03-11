Валерия решила провести отпуск на Мальдивах без смартфона

Такую терапию артистка назвала «цифровым детоксом». Пользователям социальной сети она рассказала, что брала в руки телефон крайне редко. Именно поэтому ей удалось насладиться красотой острова и провести время с супругом Иосифом Пригожиным. Во время отдыха он устроил ей настоящий сюрприз в честь 8 Марта. По словам Валерии, этот праздник стал лучшим в ее жизни благодаря любимому мужу.Валерия предупредила поклонников, что теперь начнет постепенно публиковать фотографии, сделанные на Мальдивах, после того, как наведет порядок в смартфоне.