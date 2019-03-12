Обнародованы стоимость дата начала продаж смартфона LG G8 ThinQ





Предзаказ на смартфон начнется 15 марта и продлится пять дней. Инженеры LG оснастили G8 ThinQ чипом Qualcomm Snapdragon 855, OLED-дисплеем на 6,1 дюйма, 6 Гб оперативной и 128 Гб собственно памяти, тройной основной камерой на 12,16 и 12 Мп, а также двойной «фронталкой» с датчиками 8 Мп+Z-камера (она предназначается для разблокировки устройства по рисунку руки или объемной модели лица). Среди остальных технических параметров стоит назвать аккумулятор на 3500 мАч, поддерживающий Quick Charge 3.0. В роли программного обеспечения выступает Android 9.0 Pie.LG G8 ThinQ оформлен с обеих сторон защитным стеклом. В комплект полезных опций входят разъем для наушников, беспроводная зарядка, сканер отпечатков пальцев и стереофонические громкоговорители.