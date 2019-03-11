«Дом-2»: Евгений Ромашов согласился участвовать в конкурсе «Свадьба на миллион» с Юлией Щегловой

«А однако хитрый Ромашов.. Думаете он просто так помирился с Щегловой?! Нет, совсем скоро он ей отомстит за все ее слова!», - пишут в Сети.





По словам молодого человека, у него еще есть чувства к Юлии Щегловой и именно поэтому он решил испытать свою удачу.Не секрет, что не так давно Юлия и Евгений расстались. А повлияла на разрыв отношений именно Щеглова, которая во время одного из Лобных мест поспешила принизить своего избранника.Несмотря на то, что именно жгучая брюнетка поставила точку в своих же отношениях, оказавшись на Сейшельских островах, девушка осознала свою вину. Юлия пыталась исправить положение событий, однако Евгений был неприступным.Дело в том, что к Ромашову, по словам телеведущих «Дома-2», совсем скоро на проект придет очень симпатичная девушка. По всей видимости, именно поэтому Евгений до последнего не соглашался мириться с Юлией.Впрочем, вчера в эфир телеканала «ТНТ» вышел выпуск, в котором Ольге Бузовой все-таки удалось уговорить Женю принять участие в конкурсе «Свадьба на миллион» с Юлией.Нужно сказать, что не все телезрители реалити-шоу поверили в искренность Ромашова, который признался, что у него до сих пор остались чувства к Щегловой. По мнению поклонников «Дома-2», Евгений хочет отомстить Юлии.