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Топ-менеджер Huawei продемонстрировал способности камеры P30 Pro

Топ-менеджер компании Huawei продемонстрировал способности камеры P30 Pro. Он опубликовал 9 снимков, показывающих возможности зума нового камерафона.
Топ-менеджер Huawei продемонстрировал способности камеры P30 Pro

Соответствующее сообщение он опубликовал в китайской социальной сети Weibo. Опубликованные снимки не только продемонстрировали возможности Huawei P30 Pro, но и раскрыли точную дату и место его презентации – 26 марта, Париж. На представленных фотографиях акцент сделан на специальном зуме нового камерафона, который сохраняет высокую степень детализации и насыщенности цветов, несмотря на сильное приближение.
Топ-менеджер Huawei продемонстрировал способности камеры P30 Pro

Ранее в Сети уже появлялась информация относительно Huawei P30 и P30 Pro. Первый из них получит тройную основную камеру, поддерживающую технологию 5-кратного оптического зума. Более дорогой камефарон обзаведется дополнительным кристаллом ToF. Именно он позволит старшей модели применять 10-кратный гибридный зум.
Топ-менеджер Huawei продемонстрировал способности камеры P30 Pro

Все остальные технические характеристики ожидаемой новинки будут оглашены 26 марта в Париже. Сама Huawei уже не один раз сделала акцент на том, что данные устройство перевернут все представления о том, что такое камера смартфона. Они отметили, что действуют таким образом, опираясь на оглашенный слоган: «RewriteTheRules («Переписывай правила»)».



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:26

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