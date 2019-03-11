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Сергея Зверева вызвали в полицию после пикета возле Кремля в защиту Байкала

Сергея Зверева вызвали в полицию после одиночного пикета возле Кремля в защиту Байкала. Как рассказал стилист в Instagram, 24 апреля ему необходимо явиться в отделение.
Сергея Зверева вызвали в полицию после пикета возле Кремля в защиту Байкала

В начале марта Зверев с баннером в руках устроил одиночный пикет на Красной площади в защиту озера. Дизайнер недоволен сооружением недалеко от Байкал завода по переливанию воды. Как сообщил знаменитость в соцсети, он выступает против уничтожения природы и постройки фабрик на известном водоеме. Решить проблему модельер предложил мирным путем, а его подписчики высказали поддержку по этому поводу.

Теперь стилист обязан посетить полицейское отделение. Если его действия признают неправомерными, то звезде придется заплатить штраф в сумме до 20 000 рублей или выполнять общественные работы сроком 40 часов.

Сооружение завода по разливу воды началось в начале года, первый этап производства запустят до июля текущего года. В защиту Байкала высказался и депутат Госдумы Владимир Бурматов. Он отправил генпрокурору Юрию Чайке запрос касательно постройки фабрики, призвав того проверить законность предоставления участка и наличие документов на строительство объекта.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:09

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