Mercedes-Benz представила обновленное купе CLA и его цены





В ближайшее время новинка будет доступна только на рынке Великобритании, но постепенно начнет появляться и в других странах. Обновленное купе Mercedes-Benz CLA получит три комплектации: Line, Line Premium и Line Premium Plus. Цена первой составит 30,5 тысяч фунтов. За эти деньги покупатель получит 7-дюймовую приборную панель и 10,25-дюймовый экран для информационно-развлекательной системы автомобиля, климат-контроль с двумя зонами, подогрев передних сидений, бесключевой доступ и беспроводную зарядку для устройств.За комплектацию Line Premium нужно будет заплатить 32 тысяч фунтов или 2 млн 782 тысяч рублей по текущему курсу. Такое купе Mercedes-Benz CLA получит более большой экран для приборной панели, светодиодное освещение всего салона, подсветку на подлокотниках и порогах и несколько камер на торпеде. Цена самой дорогой комплектации составит 33,5 тысяч фунтов или 2 млн 912 млн рублей. Об её особенностях ничего не известно.Моторная грамма у обновленного Mercedes-Benz CLA будет очень обширной. В зависимости от модели и комплектации под капотом могут оказаться двигатели объемом от 1,3 до 2 литров, чья мощность будет варьироваться от 136 до 224 лошадиных сил.Официальные дилеры Mercedes-Benz в России сообщили, что данную новинку россиянам стоит ожидать уже летом 2019 года.