Ученые назвали причины постоянного развязывания шнурков
Ученые провели ряд исследований, чтобы выяснить, почему шнурки развязываются в самый неподходящий момент. Им удалось выявить несколько причин этого процесса.
Как сообщает издание «Слово и Дело», в изучении вопроса принимали участие профессора из Калифорнийского университета. Они записали видео с высокой чувствительностью, чтобы в замедленном режиме просмотреть «поведение» шнурков при беге. Исследователи обнаружили, что одной из причин развязывания узлов является распределение сил при движении.
Кроме этого эксперимента, был проведен еще один опыт с применением измерительных приборов. Ученые сделали вывод, что главной проблемой можно обозначить ослабевание узла, после чего он начинает расходиться. Причиной этому является мощный удар ногой по земле во время бега. Физики обратили внимание, что большую роль в этом процессе играет инерция свободного края шнурков, а также ускорение у основания. По такому принципу, уверяют эксперты, можно рассматривать любые узлы, встречающиеся в других сферах деятельности.
Как сообщает издание «Слово и Дело», в изучении вопроса принимали участие профессора из Калифорнийского университета. Они записали видео с высокой чувствительностью, чтобы в замедленном режиме просмотреть «поведение» шнурков при беге. Исследователи обнаружили, что одной из причин развязывания узлов является распределение сил при движении.
Кроме этого эксперимента, был проведен еще один опыт с применением измерительных приборов. Ученые сделали вывод, что главной проблемой можно обозначить ослабевание узла, после чего он начинает расходиться. Причиной этому является мощный удар ногой по земле во время бега. Физики обратили внимание, что большую роль в этом процессе играет инерция свободного края шнурков, а также ускорение у основания. По такому принципу, уверяют эксперты, можно рассматривать любые узлы, встречающиеся в других сферах деятельности.
Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 19:59