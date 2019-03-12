Acura выпустит новый седан и возродит ранее «закрытый» кроссовер ZDX





Acura прославилась своим резким дизайном с острыми углами и жесткими линиями. Азиатская фирма и в этот раз решила не отказываться от выбранной политики, подготавливая новый седан, воспроизведенный в привычном стиле, при помощи которого можно без проблем идентифицировать машину из числа многих других автомобилей. Внешность новинки будет напоминать о представленном три года назад концепте Precision.Другой важной новостью является намерение компании снова выпускать кросс ZDX. Транспортное средство будет выходить в новом дизайне, но такая возможность ныне только рассматривается.Стоит рассчитывать на то, что уже в этом или в начале следующего года Acura выпустит обновления MDX и TLX. Согласно предварительной информации, последняя модель получит «заряженную» модификацию Type S с битурбированным агрегатом V6 на бензине.