АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новый вид гадюк обнаружен в западной Африке
EUR 74.57 USD 65.96
Курс валют на 08.03.2019

Ольга Бузова перестала сидеть на диете и перешла на сладкое и колбасу

Новоявленная российская исполнительница Ольга Бузова перестала сидеть на правильном питании (ПП) и решила побаловать себя сладостями и колбасными изделиями.
Ольга Бузова перестала сидеть на диете и перешла на сладкое и колбасу

Не секрет, что после развода с Дмитрием Тарасовым Ольга очень сильно похудела. До сих пор многие поклонники поющей телеведущей убеждены, что Бузова решила избавиться от лишних килограмм только для того, чтобы показать спортсмену, что он потерял.

Впрочем, в последнее время Ольга решила отказаться от диеты и перешла на сладкое и колбасу, что уже начало отражаться на ее внешнем виде. Сейчас в своих Stories Бузова каждый день демонстрирует подписчикам, что кушает любимые сосиски и колбасу, после которых пьет сладкий чай с различные сладостями.
Ольга Бузова перестала сидеть на диете и перешла на сладкое и колбасу

Нужно сказать, что большинство интернет-пользователей уверены, что ведущая реалити-шоу «Дом-2» поправилась. На данный момент фолловеры продолжают советовать Ольге, вернуть свой прежний режим питания, так как привыкли видеть свою любимицу красивой и стройной.
«Оль, перестань слушать тех, кто говорит тебе начать кушать! Ну начала, и что теперь? Тебе не идут эти большие щеки, которыми ты хвастаешься в последнее время!», «Бузова, Бузова.. Это же кошмар какой! Ты куда симпатичнее, когда худая! Садись обратно на диету!», - продолжают писать в Сети.

Ольга Бузова перестала сидеть на диете и перешла на сладкое и колбасу

К слову, недоброжелатели Бузовой уже даже начали распространять по социальным сетям неудачные скрины с видеороликов Ольги, на которых певица, по их мнению, очень похожа на Александра Градского.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:01

Читайте также
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Марина Зудина установит памятник Олегу
Ольга Бузова перестала сидеть на диете
В Пермском крае ВАЗ насмерть сбил
Марат Башаров и Елизавета Шевыркова не
Виктория Лопырева рассказала о
Иосиф Оганесян признался, что на днях
В Женеве прошла эффектная презентация
Глава BlackBerry раскритиковал
Нумеролог Ольга Перцева уверена, что
Регина Тодоренко показала прекрасную
Ученые нашли способ создания
В сентябре представят самый большой
Алена Савкина оставляет новорожденного
Игорь Николаев поздравил Валерия
Umidigi представит 12 марта «убийцей
Актриса Татьяна Доронина из-за болезни
Сергей Шойгу представил отчет о росте
Honor выпустила бюджетный 8-дюймовый
Алексей Безус заявил, что у него «нет
В Москве мужчину насмерть сбила
Александр Цекало тайно женился на
Астрономы заявили о вероятном попадании
Настя Каменских приняла участие в
Глава ФАС: «Россияне двукратно
Алена Шишкова показалав Instagram как
Эксперты назвали болезни зубов причиной
Валерий Сюткин не понимает пристрастия
Новый складной смартфон Samsung
Саша Черно пригрозила Иосифу Оганесяну,
В Сети высмеяли нелепое платье Дарьи
Просмотреть все новости