Ольга Бузова перестала сидеть на диете и перешла на сладкое и колбасу
Новоявленная российская исполнительница Ольга Бузова перестала сидеть на правильном питании (ПП) и решила побаловать себя сладостями и колбасными изделиями.
Не секрет, что после развода с Дмитрием Тарасовым Ольга очень сильно похудела. До сих пор многие поклонники поющей телеведущей убеждены, что Бузова решила избавиться от лишних килограмм только для того, чтобы показать спортсмену, что он потерял.
Впрочем, в последнее время Ольга решила отказаться от диеты и перешла на сладкое и колбасу, что уже начало отражаться на ее внешнем виде. Сейчас в своих Stories Бузова каждый день демонстрирует подписчикам, что кушает любимые сосиски и колбасу, после которых пьет сладкий чай с различные сладостями.
Нужно сказать, что большинство интернет-пользователей уверены, что ведущая реалити-шоу «Дом-2» поправилась. На данный момент фолловеры продолжают советовать Ольге, вернуть свой прежний режим питания, так как привыкли видеть свою любимицу красивой и стройной.
К слову, недоброжелатели Бузовой уже даже начали распространять по социальным сетям неудачные скрины с видеороликов Ольги, на которых певица, по их мнению, очень похожа на Александра Градского.
Не секрет, что после развода с Дмитрием Тарасовым Ольга очень сильно похудела. До сих пор многие поклонники поющей телеведущей убеждены, что Бузова решила избавиться от лишних килограмм только для того, чтобы показать спортсмену, что он потерял.
Впрочем, в последнее время Ольга решила отказаться от диеты и перешла на сладкое и колбасу, что уже начало отражаться на ее внешнем виде. Сейчас в своих Stories Бузова каждый день демонстрирует подписчикам, что кушает любимые сосиски и колбасу, после которых пьет сладкий чай с различные сладостями.
Нужно сказать, что большинство интернет-пользователей уверены, что ведущая реалити-шоу «Дом-2» поправилась. На данный момент фолловеры продолжают советовать Ольге, вернуть свой прежний режим питания, так как привыкли видеть свою любимицу красивой и стройной.
«Оль, перестань слушать тех, кто говорит тебе начать кушать! Ну начала, и что теперь? Тебе не идут эти большие щеки, которыми ты хвастаешься в последнее время!», «Бузова, Бузова.. Это же кошмар какой! Ты куда симпатичнее, когда худая! Садись обратно на диету!», - продолжают писать в Сети.
К слову, недоброжелатели Бузовой уже даже начали распространять по социальным сетям неудачные скрины с видеороликов Ольги, на которых певица, по их мнению, очень похожа на Александра Градского.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:01