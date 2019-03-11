Ольга Бузова перестала сидеть на диете и перешла на сладкое и колбасу

«Оль, перестань слушать тех, кто говорит тебе начать кушать! Ну начала, и что теперь? Тебе не идут эти большие щеки, которыми ты хвастаешься в последнее время!», «Бузова, Бузова.. Это же кошмар какой! Ты куда симпатичнее, когда худая! Садись обратно на диету!», - продолжают писать в Сети.





Не секрет, что после развода с Дмитрием Тарасовым Ольга очень сильно похудела. До сих пор многие поклонники поющей телеведущей убеждены, что Бузова решила избавиться от лишних килограмм только для того, чтобы показать спортсмену, что он потерял.Впрочем, в последнее время Ольга решила отказаться от диеты и перешла на сладкое и колбасу, что уже начало отражаться на ее внешнем виде. Сейчас в своих Stories Бузова каждый день демонстрирует подписчикам, что кушает любимые сосиски и колбасу, после которых пьет сладкий чай с различные сладостями.Нужно сказать, что большинство интернет-пользователей уверены, что ведущая реалити-шоу «Дом-2» поправилась. На данный момент фолловеры продолжают советовать Ольге, вернуть свой прежний режим питания, так как привыкли видеть свою любимицу красивой и стройной.К слову, недоброжелатели Бузовой уже даже начали распространять по социальным сетям неудачные скрины с видеороликов Ольги, на которых певица, по их мнению, очень похожа на Александра Градского.